I dati finora disponibili mostrano che l’effetto protettivo del vaccino dura tre mesi, ha dichiarato davanti ai media riuniti a Berna il vicedirettore di Swissmedic, Philippe Girard. L’effetto è probabilmente molto più lungo, ma non si sa ancora con esattezza.

Anche Christoph Berger, presidente della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV), ha detto di non aspettarsi che la vaccinazione svanisca dopo tre mesi.

Secondo Girard, mancano inoltre dati sull’efficacia del vaccino durante la gravidanza. Le aziende coinvolte stanno ancora conducendo i loro studi. Non appena i dati saranno disponibili, si potrà discutere su un’approvazione del vaccino a tempo illimitato.

Per il momento, il rapporto fra benefici e rischi è comunque positivo, motivo per cui il vaccino è stato omologato per un periodo limitato, ha concluso Girard.