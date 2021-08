Swiss renderà obbligatoria la vaccinazione anti COVID-19 per tutto il suo personale di volo da metà novembre in poi, per motivi operativi e nell’ambito del suo dovere di diligenza nei confronti dei suoi dipendenti. Lo ha reso noto la compagnia elvetica del gruppo Lufthansa.

«L’azione è stata intrapresa in risposta alle restrizioni nazionali all’ingresso in tutto il mondo, che stanno vedendo una crescente insistenza sulla prova di tale vaccinazione anche per gli equipaggi di volo» si legge nel comunicato. «Hong Kong è diventata di recente la prima destinazione Swiss a richiedere – con effetto immediato – la prova della vaccinazione COVID-19 per gli equipaggi in arrivo da alcuni Paesi, Svizzera inclusa».

Una gestione organizzativa separata dei membri dell’equipaggio vaccinati e non vaccinati e la conseguente maggiore complessità dei turni coinvolti renderebbero impossibile garantire operazioni di volo continue, robuste e affidabili a lungo termine, prosegue il vettore. «Alcune destinazioni e regioni non potrebbero più essere servite e questo a sua volta ridurrebbe seriamente l’efficacia del sistema hub Swiss. La gestione separata delle due categorie di equipaggi comporterebbe anche la loro disparità di trattamento in termini di turni. Inoltre, in quanto compagnia aerea operante a livello globale e data la disponibilità sufficiente di vaccini COVID efficaci, Swiss desidera anche svolgere appieno il proprio dovere di diligenza nei confronti del proprio cockpit e del personale di cabina».

«Dobbiamo avviare questa azione ora», afferma il CEO di SWISS Dieter Vranckx, «se vogliamo continuare a mantenere la nostra rete di rotte globali e adempiere ai nostri obblighi di assistenza nei confronti dei nostri dipendenti».

Nell’adottare la misura, conclude la compagnia, «Swiss è supportata da disposizioni corrispondenti nei contratti collettivi di lavoro per il suo cockpit e il suo personale di cabina, che prevedono tale azione a tali condizioni». Swiss sta inoltre conducendo un dialogo aperto e trasparente con le sue parti sociali sul mandato pianificato.

