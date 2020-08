La Confederazione ha stipulato un contratto per l’acquisto di 4,5 milioni di dosi del futuro vaccino contro il nuovo coronavirus sviluppato dall’azienda statunitense Moderna Therapeutics (che collabora con l’elvetica Lonza, ndr). Lo indica l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) in una nota nella quale l’ammontare della transazione non viene divulgato. L’UFSP si limita a ricordare come il Consiglio federale abbia stanziato in totale 300 milioni di franchi per l’acquisto di vaccini. Parallelamente alla stipula del contratto con Moderna, già preannunciato nei giorni scorsi, l’Ufficio federale è in contatto anche con altre aziende produttrici di vaccini. L’UFSP ricorda infatti che allo stadio attuale non si può ancora stabilire con certezza quali aziende o quali vaccini avranno la meglio e saranno a disposizione della popolazione svizzera. «La Confederazione - prosegue l’Ufficio federale - opta quindi per una procedura diversificata al fine di aumentare le possibilità di ottenere un accesso rapido e sicuro a un vaccino».

Nel mondo sono infatti molti gli istituiti di ricerca che lavorano allo sviluppo di un vaccino contro il nuovo coronavirus. Finora nessun Paese al mondo ha messo in commercio un vaccino. Lo sviluppo e la ricerca «avanzano però alacremente», afferma ancora l’UFSP. Tra i leader del settore, secondo Berna, c’è appunto l’impresa statunitense di biotecnologia Moderna. Con il contratto portante su 4,5 milioni di dosi si potranno vaccinare 2,25 milioni di persone (sono necessarie due dosi a testa). In un primo tempo non sarà quindi possibile avere una copertura su vasta scala della popolazione svizzera. Dovrà pertanto essere elaborata una strategia di vaccinazione in stretta collaborazione con l’apposita Commissione federale che terrà conto delle attuali conoscenze scientifiche, precisa l’UFSP.

A fine luglio era stato annunciato che il vaccino sviluppato da Moderna sembra funzionare nei macachi. Sperimentato in questi primati, il vaccino ha indotto la produzione e una potente attività degli anticorpi neutralizzanti, una rapida protezione nelle vie respiratorie e protetto da lesioni polmonari, secondo i dati pubblicati sul New England journal of medicine. Il 27 luglio il National Institute of Health ha annunciato l’avvio della fase 3 della sperimentazione di questo vaccino in 89 siti negli Usa su circa 30’000 volontari sani.

Intorno a questi studi ruotano interessi commerciali enormi, con addentellati anche in Svizzera. A produrre il principio attivo del preparato di Moderna è infatti il gruppo basilese Lonza. Questo andrà poi in un’altra azienda, dove sarà combinato con altri ingredienti e il vaccino sarà finito e imbottigliato. Lonza investe in due linee produttive per il vaccino, una vicino a Boston e una a Visp (VS), ciascuna delle quali costa 60-70 milioni di franchi.

Fondata nel 1897, Lonza è nata a Gampel, in Vallese, sulle rive del fiume Lonza, un affluente del Rodano. Nel 1909 si è trasferita a Visp (VS). Nel 1974 è entrata nell’orbita di Alusuisse, per poi uscirne nel 1999 ed essere quotata in borsa. La sede è stata spostata nel centro operativo del gruppo a Basilea nel 2002.

Da parte sua, Moderna è stata istituita nel 2010 a Cambridge per commercializzare le ricerche del biologo specialista in staminali Derrick Rossi, che ha sviluppato un metodo per modificare l’mRNA. L’azienda è quotata al Nasdaq, il valore del titolo è passato da 20 dollari in febbraio agli attuali 75.

Cos’è il vaccino di Moderna?

Il vaccino mRNA di Moderna - viene precisato - si avvale di una nuova tecnologia: l’mRNA è un tipo di molecola con funzione di messaggero, che trasporta le informazioni necessarie alla produzione di proteine; indica alle cellule dell’organismo come produrre la proteina del virus. Non appena viene prodotta dall’organismo, la proteina è riconosciuta come antigene dal sistema immunitario, che produce quindi anticorpi contro il virus per preparare l’organismo alla lotta contro il virus vero e proprio.

Altri progetti in corso di valutazione

Il Consiglio federale comunica che non si può ancora stabilire con certezza quali aziende o quali vaccini avranno infine la meglio e saranno a disposizione della popolazione svizzera. La Confederazione opta quindi per una procedura diversificata al fine di aumentare le possibilità di ottenere un accesso rapido e sicuro a un vaccino. Pertanto, parallelamente alla stipula del contratto con Moderna, l’UFSP è in contatto con altre aziende produttrici di vaccini. Il Consiglio federale ha stanziato in totale 300 milioni di franchi per l’acquisto del vaccino. Si presuppone che, in un primo tempo, non si disporrà di dosi sufficienti a una copertura su vasta scala dell’intera popolazione svizzera. La strategia di vaccinazione terrà conto delle attuali conoscenze scientifiche, in stretta collaborazione con la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV).

