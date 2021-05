Si sgretola il sostegno alle due iniziative contro i pesticidi: il «sì» è sceso sotto la soglia del 50%. In calo anche i favorevoli alla Legge sul CO2, che restano però, per poco, la maggioranza. Forte sostegno invece alle leggi Covid-19 e contro il terrorismo. È quanto indica un sondaggio di 20 Minuten/Tamedia pubblicato oggi.

Come per il primo sondaggio risalente a due settimane fa, le iniziative contro i pesticidi e la legge sul CO2 dividono l’elettorato in due campi ben distinti. I simpatizzanti dell’UDC e del PLR sono chiaramente opposti a queste proposte, al contrario di Verdi e Verbi liberali che le appoggiano massicciamente.

Pesticidi

Più in dettaglio, il «sì» all’iniziativa «Acqua potabile pulita» è sceso di 6 punti percentuali e si attesta al 48%. I contrari sono ora più numerosi e rappresentano l’esatta metà delle persone che hanno risposto al sondaggio.

Percentuali analoghe si riscontrano anche per l’iniziativa «Per una Svizzera senza pesticidi sintetici», dove i favorevoli sono al 49%, così come i contrari. Senza sorprese, il sostegno alle due proposte di modifica costituzionale è maggiore tra gli ecologisti e nelle regioni urbane. Per fasce d’età, solo un’esigua minoranza dei 18-34enni l’approva contro una maggioranza di pensionati.

CO2

Il sostegno cala anche per quel che concerne la Legge sul CO2, dove i favorevoli sentono il fiato sul collo degli oppositori: coloro che dicono che voteranno «sì» sono ormai solo il 50% degli interrogati, contro il 46% di contrari.

I «no» vengono da UDC e PLR. L’elettorato centrista è spaccato in due, mentre la sinistra e i Verdi liberali sono chiaramente favorevoli. Come per le iniziative sui pesticidi le regioni urbane sono favorevoli mentre quelle rurali vi si oppongono.

Legge Covid-19 e terrorismo

La legge Covid-19 continua invece a beneficiare di un largo consenso: il 67% degli intervistati dichiara di volerla sostenerne alle urne. Il «sì» è unanime in tutti i partiti ad eccezione dell’UDC.

Con la stessa percentuale - 67% - viene approvata anche la Legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo. Qui solo l’elettorato ecologista si oppone. Da notare anche il grande numero di indecisi (il 15%).

Quasi 20 mila persone interrogate

I risultati dell’inchiesta del giornale e dell’editore si basano su 19’378 risposte (13’682 dalla Svizzera tedesca, 5215 dalla Romandia e 481 dal Ticino), ponderate in funzione di variabili demografiche, geografiche e politiche, raccolte tra l’11 e il 12 maggio. Il margine d’errore è di +/- 1,1 punti percentuali.

