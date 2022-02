Un milite, gravemente ferito, è stato operato: il suo stato di salute è giudicato critico. Gli altri due compagni non hanno riportato ferite o contusioni, ma rimangono in osservazione all’ospedale fino a domani mattina, specifica la nota.

I tre uomini fanno parte di una compagnia in ferma continuata. Erano in missione per conto dell’Istituto per la neve e lo studio delle valanghe allo scopo di eseguire delle misurazioni. La realizzazione di profili di neve serve per determinare il pericolo di valanghe: si tratta di uno dei compiti chiave attribuiti agli specialisti del Centro di competenza servizio alpino dell’esercito.

Situato ad Andermatt, il Centro di competenza servizio alpino dell’esercito (C comp S alpi Es) è responsabile per l’istruzione e l’ulteriore sviluppo sia del servizio alpino che del servizio valanghe per tutto l’esercito, indica il sito web del DDPS. Inoltre garantisce la disponibilità permanente a lavorare con specialisti di montagna per la ricerca e il soccorso in terreno difficile e alpino. Gli specialisti di montagna dell’esercito sostengono l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe nel suo lavoro quotidiano.