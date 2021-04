Ma qual è l’impatto del cambiamento climatico? «Quello che siamo stati in grado di stabilire è che le valanghe di neve bagnata si verificano più frequentemente in pieno inverno (dicembre - febbraio) e non, come si potrebbe pensare, nei periodi con temperature più miti», ci spiega la collaboratrice scientifica dell’SLF Christine Pielmeier. «Il numero totale delle slavine o le fasi con attività valanghiva molto alta dipendono più dalla presenza di neve fresca, dalla forza del vento e dalla struttura del manto nevoso, meno dal clima. Nella misura in cui il cambiamento climatico rende possibili precipitazioni più estreme (anche in inverno), può allora avere un’influenza». Precocità e frequenza delle precipitazioni giocano un ruolo importante anche nella creazione di strati nevosi «vecchi» a debole coesione: «La fragilità nella struttura del manto nevoso dipende in particolare da quanto presto nevica con la nuova stagione e da quanto spesso gli strati deboli sono coperti da un nuovo manto, che sia dovuto a precipitazioni o neve trasportata dal vento. I mesi tra novembre e marzo sono stati contraddistinti da una ripetuta alternanza di periodi molto caldi e freddi, ma anche da fasi molto ricche di precipitazioni. Sulle pendici settentrionali e meridionali delle Alpi, la base debole di copertura nevosa era relativamente spessa quest’inverno e meno suscettibile a perturbazioni rispetto a quella presente in Vallese e nei Grigioni (zone dove, conseguentemente, si sono verificati più incidenti, ndr)».