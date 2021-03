Dallo scorso autunno in Svizzera sono morte 27 persone in seguito a valanghe. I numeri sono ben al di sopra della media ventennale che si attesta a circa 18 decessi tra ottobre e fine marzo, indica oggi l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) di Davos (GR).

Le stazioni grigionesi come Samedan, Santa Maria in val Müstair e Brusio in val Poschiavo, ma anche in Ticino, a Lugano, hanno rilevato apporti di neve fresca doppi rispetto alla media. Per trovare valori maggiori, per il Sottoceneri occorre tornare indietro al 2009, per l’Altipiano svizzero al 2013, scrive il SLF.