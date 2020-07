Un 65enne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri nel tardo pomeriggio a Riederalp, nell’Alto Vallese. L’uomo, che i soccorritori hanno dovuto estrarre dal suo veicolo elettrico, è stato elitrasportato a Berna ed è in pericolo di morte.

Il sinistro si è verificato alle 17.15, indica oggi la polizia cantonale. L’automobilista, si legge in un comunicato, è domiciliato nella regione ed era la sola persona a bordo.

Per ragioni che l’inchiesta dovrà determinare il mezzo guidato dall’uomo è uscito di strada, terminando la propria corsa contro un muretto in un terrapieno un paio di metri più in basso.