Nei primi dieci mesi del 2020 in Vallese sono stati identificati 22 lupi, fra cui 16 nuovi individui. In questo lasso di tempo i predatori hanno ucciso 302 animali da reddito. I costi provocati ammontano a quasi 114’000 franchi, cure per gli animali feriti comprese.

Nel periodo in rassegna 82 animali da reddito sono stati uccisi in Alto Vallese (55 sugli alpeggi e 27 in pascoli di quota minore) e altri 220 (172+48) nella parte romanda del cantone. 65 animali sono stati attaccati in situazioni protette.