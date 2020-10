Il Vallese è il cantone attualmente più colpito dal coronavirus. I responsabili del settore sanitario sono in allarme. Anche perché i ricoveri sono aumentati esponenzialmente, al punto da rendere pressoché sature le strutture cantonali. Facciamo il punto con il direttore Eric Bonvin.

Professor Bonvin, come definirebbe l’attuale situazione? «Siamo preoccupati dalla progressione del numero di nuovi casi di COVID, casi che portano a complicazioni e, di conseguenza, a ricoveri. Siamo nella stessa situazione dello scorso marzo, oggi esattamente come lo scorso 24 marzo. La progressione è la stessa. E siamo preoccupati perché quando abbiamo lanciato il primo appello, una decina di giorni fa, non erano ancora state prese queste misure. In questo senso, la differenza preoccupante, rispetto al 24 marzo,...