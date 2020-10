Una caccia speciale per regolare i contingenti avrà dunque luogo nella seconda metà di novembre, indica in una nota odierna il servizio vallesano. «La riduzione degli effettivi da un lato garantisce la funzione protettrice delle foreste e dall’altro mantiene l’equilibrio fra le varie specie della fauna», viene spiegato nel comunicato.

In particolare, nel mirino dei cacciatori vi saranno le femmine, così da frenare la crescita della popolazione. Parallelamente, come ogni anno, i guardacaccia professionisti entreranno a loro volta in scena, effettuando degli spari complementari in zone mirate, così da evitare per esempio danni agli alberi da frutto.