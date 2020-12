Bisogna evitare che le misure e le chiusure si susseguano mentre le compensazioni sul piano economico non sono ancora chiaramente definite, indicano oggi in un comunicato congiunto i sei Cantoni romandi.

Friburgo, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Vaud e Vallese ritengono tuttavia pertinente affidarsi a un sistema nazionale «basato su criteri oggettivi, trasparenti e comprensibili per la popolazione».

Gli esecutivi cantonali sottolineano come il moltiplicarsi di diverse decisioni in intervalli di tempo molto brevi sia fonte di grande instabilità. In maniera generale, i sei governi auspicano di poter anticipare meglio quello che potrebbe venire imposto nelle prossime settimane.