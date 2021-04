(Aggiornato alle 11.25) La variante indiana del coronavirus è arrivata in Svizzera: è stata individuata in un passeggero in transito in un aeroporto elvetico da un Paese europeo. Lo ha fatto sapere l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) su twitter, spiegando che ora si sta valutando l’inserimento dell’India nella lista dei Paesi a rischio. Secondo la RSI, il caso risale alla fine di marzo. Il campione sarebbe stato raccolto nel canton Soletta e sequenziato a Basilea, nella sede locale dell’ETH di Zurigo. La notizia è stata diffusa ieri e, in vista delle riaperture di lunedì 26 aprile, ha subito fatto scattare un campanello d’allarme anche nella vicina Italia, dove lo scorso 10 marzo, a Firenze, era stato riscontrato un caso di questa mutazione, che potrebbe essere più facilmente trasmissibile. Il virologo Fabrizio Pregliasco, citato da «Il Giorno», ha spiegato che ora è necessaria la «massima attenzione e una capacità di individuarla per capire e approfondire le caratteristiche che presenta, cioè quanto può essere più contagiosa e se scappa un po’ dai vaccini. Purtroppo le varianti ci terranno compagnia anche più avanti, soprattutto quando il virus si troverà in difficoltà con le vaccinazioni, continuando per questo a sperimentare mutazioni. E per questo bisognerà fare richiami con vaccini aggiornati in base alle varianti», ha dichiarato il virologo.