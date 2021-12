Nel canton Zurigo è stato confermato il primo caso di infezione con la variante Omicron del coronavirus: interessa una persona rientrata il 23 novembre dal Sudafrica che si trova ora in isolamento. Quattro suoi contatti sono in quarantena. Lo hanno reso noto oggi le autorità sanitarie cantonali, dopo che ieri avevano riferito di un probabile caso della nuova variante classificata come «preoccupante» dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Ad oggi sono quattro i casi di contagio con la variante Omicron confermati in Svizzera. Gli altri tre sono stati rilevati a Basilea Città, Basilea Campagna e Ginevra.