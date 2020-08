Vasta operazione di polizia nella notte nel canton Svitto: a Sattel gli agenti hanno isolato una zona residenziale. Tuttavia, il motivo rimane ancora incerto. I poliziotti hanno trovato una persona ferita che ha dovuto essere trasportata in ospedale con un elicottero della Rega. Le autorità hanno assicurato che non ci sono pericoli per la popolazione.