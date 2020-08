Le fiamme sono divampate poco dopo le 8 in una sala compressori della ditta, che è attiva nelle fabbricazioni in legno, in particolare di laminati per pavimenti, ha indicato alla Keystone-ATS un portavoce dei pompieri lucernesi.

I vigili del fuoco hanno trovato al loro arrivo una grande quantità di olio idraulico in fiamme: ciò ha causato molto calore e fumo rendendo molto impegnativo il lavoro di spegnimento. Nessuno è rimasto ferito e non vi è alcun pericolo per i dipendenti dell’azienda o per la popolazione. Le cause del rogo non sono ancora state identificate.