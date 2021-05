Due persone sono rimaste ferite ieri pomeriggio in un incidente verificatosi durante una gara di rally, il Rally du Chablais, sul Col de la Croix, in territorio di Ollon (VD).

Per motivi ancora ignoti attorno alle 16.30 il loro veicolo è uscito di strada ed è caduto per una cinquantina di metri lungo un pendio, indica la polizia cantonale in un comunicato diramato oggi. Il conducente e il passeggero sono stati estratti dalle lamiere dai pompieri.