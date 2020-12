La polizia è intervenuta domenica a Clarens e Montpreveyres (VD) per porre fine a due feste private, organizzate in violazione delle direttive per evitare la diffusione del Covid-19. Alla prima partecipavano una settantina di persone, all’altra circa 20. Gli organizzatori e i partecipanti saranno denunciati per violazione della legge sulle epidemie.