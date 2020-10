D’ora in poi le «T-shirt de la honte» (le magliette della vergogna) sono vietate nel canton Vaud. Rivelata a fine settembre alla scuola media di Pinchat a Ginevra, questa pratica - imposta agli allievi che vanno a scuola vestiti in modo sconveniente - era utilizzata anche in taluni istituti scolastici vodesi.