In una nota pubblicata oggi sul suo sito internet, il comune di Kandersteg (BE) - sul cui territorio si trova lo specchio d’acqua alpino che d’inverno è preso d’assalto dagli amanti del pattinaggio - indica che i due specialisti della neve e delle valanghe hanno dapprima sondato in più punti lo spessore del ghiaccio sul laghetto spostandosi a piedi.