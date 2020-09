La vendemmia 2020 promette uva di qualità eccezionale, ma con quantità modeste. Più in generale, la crisi legata al coronavirus ha intaccato le attività dei viticoltori, che hanno però anche avuto buone sorprese, con un incremento della clientela privata.

L’impatto economico del Covid-19 si è fatto sentire, ad esempio, attraverso l’annullamento di manifestazioni regionali. Nonostante questo, i clienti privati si sono dimostrati più numerosi rispetto al solito. «Abbiamo organizzato consegne a domicilio che funzionano bene. Il coronavirus non ha impedito alla gente di fare aperitivo a casa propria», ha sottolineato Vouga.

Anche in Vallese, cantone che è il più grande produttore in Svizzera, ci si attende un’annata di alto livello. «È una stagione eccellente», si rallegra Yvan Aymon, presidente dell’interprofessione della vigna e del vino (IVV) in Vallese. «È un vero piacere constatare una tale qualità dell’uva», ha detto. Anche qui, le quantità sono tuttavia inferiori alla norma.