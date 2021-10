I tempi necessari per la vendita di un appartamento in proprietà tornano ad abbreviarsi in Svizzera: la durata media di pubblicazione di un’inserzione sui principali portali è diminuita del 20% nel periodo luglio 2020-giugno 2021 rispetto ai dodici mesi precedenti, scendendo a 74 giorni.

A Zurigo e Ginevra gli annunci rimangono per solo 47 giorni, mentre il dato più elevato si registra in Ticino (118); la Svizzera orientale (che comprende i Grigioni) è perfettamente in linea con la media nazionale. I dati emergono da un’analisi periodica (Online Home Market Analysis, OHMA) di cui danno notizia oggi una delle piattaforme, Homegate, e lo Swiss Real Estate Institute, una fondazione della Scuola universitaria professionale di economia di Zurigo (HWZ) e dell’Associazione svizzera dell’economia immobiliare (SVIT).

Particolarmente interessante è l’andamento nelle grandi città. Tradizionalmente i grandi appartamenti negli agglomerati si vendevano con maggiore difficoltà rispetto a quelli di dimensioni più ridotte. Ora invece, in tutte le città esaminate la durata delle inserzioni di appartamenti di proprietà con sei o più stanze è calata, un fenomeno che potrebbe essere messo in relazione con l’aumento del telelavoro. In sei città (Losanna, Berna, Basilea, Zurigo, Lucerna), la durata degli annunci di tali appartamenti è diminuita ancora di più rispetto agli alloggi piccoli.

La ricerca mette inoltre in luce come nelle regioni di Ginevra e Ticino i tempi di pubblicazioni siano diminuiti, malgrado l’aumento dell’offerta di immobili. Questo fa ipotizzare un notevole aumento della domanda.

La tendenza di fondo, per tutto il paese, è ormai nota. «Per molti potenziali acquirenti è ormai chiaro che i tassi ipotecari rimarranno bassi ancora per molto tempo e che l’acquisto rappresenta quindi, a lungo termine, un’alternativa più economica dell’affitto», spiega Peter Ilg, direttore del Swiss Real Estate Institute, citato in un comunicato. «Con i mercati azionari altamente valutati e i tassi d’interesse negativi sulle obbligazioni, le alternative d’investimento sono spesso insoddisfacenti. Inoltre, da quest’anno lasciare il denaro fermo sul conto corrente comporta gravosi tassi d’interesse negativi. E così, l’idea di investire i propri fondi nel mattone diventa ancora più allettante».

©CdT.ch - Riproduzione riservata