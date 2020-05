In Svizzera vengono venduti ogni anno circa 870 mila veicoli d’occasione. Oltre il 90% delle vetture proposte in Internet appartiene però a venditori professionisti. Il TCS offre un nuovo servizio che consente anche alle singole persone di vendere la propria automobile ad un privato, senza preoccupazioni e senza sforzo. Venditore e acquirente approfittano entrambi della vendita diretta, come pure di una valutazione e mediazione neutrale e professionale del veicolo da parte del TCS.

In Svizzera, il mercato dell’auto d’occasione sta vivendo un periodo di alta congiuntura. La più grande piattaforma elvetica di vendita di veicoli usati annovera in permanenza quasi 150 mila vetture e registra al mese quasi 1,8 milioni di visite di persone interessate. La maggior parte delle offerte proviene comunque da venditori professionisti dato che, per la maggior parte dei privati, la vendita è troppo complessa e dispendiosa. Per rimediare a questa situazione, il TCS ha introdotto un nuovo servizio.

Il TCS funge da mediatore di veicoli usati

Il nuovo servizio del TCS fa risparmiare molto lavoro al venditore privato, garantendogli nel contempo un trattamento professionale e corretto. Prima di tutto, il veicolo è sottoposto al test occasione del TCS. Alla luce di tutto ciò, si fissa un prezzo di vendita e si prepara una documentazione trasparente e accattivante, prima di pubblicare il tutto sulle piattaforme di vendita in Internet. Infine, il TCS comunica al venditore soltanto i nominativi dei potenziali acquirenti realmente interessati. Questa procedura garantisce un rapporto qualità-prezzo equo, con assoluta trasparenza per tutte le parti.

Benefici per venditore e acquirente

Il venditore approfitta della perizia e dell’eccellente reputazione indipendente del TCS. Il servizio fornito dal TCS verrà pagato solo una volta che il veicolo è stato venduto con successo. Il venditore non assume dunque alcun rischio e ottiene più soldi vendendo a una persona privata. L’acquirente approfitta a sua volta del controllo indipendente e professionale del Test occasione del TCS e sa con esattezza in quali condizioni si trova il veicolo. Inoltre, può essere certo che gli è stato proposto un prezzo d’acquisto corretto e conforme al mercato.

La vendita di vetture è proposta in vari punti di contatto del TCS in tutta la Svizzera e non prevede alcuna limitazione concernente l’età o il chilometraggio del veicolo. Tuttavia, a seconda delle condizioni della vettura, può essere consigliata anche una sua eliminazione.

I centri tecnici e i centri di formazione sono di nuovo operativi

I 21 centri tecnici del TCS e le sezioni del TCS hanno riaperto dopo il confinamento dovuto al coronavirus. Offrono di nuovo tutti i loro servizi, rispettando le regole di igiene e di distanza della Confederazione. Allo stesso modo, i corsi nei centri di formazione alla guida del TCS hanno ripreso la loro attività oggi, per quanto possibile. Delle lezioni possono attualmente essere organizzate con un massimo di 4 partecipanti.

