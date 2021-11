In una sentenza pubblicata oggi, la prima Corte di diritto civile del TF ha rilevato diverse violazioni della legge sulla concorrenza sleale. Viagogo indicava sul proprio sito online che i biglietti per taluni spettacoli erano esauriti. Ma la piattaforma ometteva di precisare che si trattava soltanto del suo contingente di biglietti e non di quelli proposti dai punti vendita ufficiali.

Inoltre, il sito per la rivendita di ticket menzionava categorie di prezzo e posti a sedere che non corrispondevano a quelli del circo Knie. Stando al Tribunale federale, tali differenze costituiscono un ostacolo ad un effettivo confronto dei prezzi da parte del cliente.

Infine, i visitatori della piattaforma erano costantemente infastiditi da finestre pop-up che li informavano che i biglietti prescelti erano oggetto di una forte domanda e che i clienti dovevano prendere in fretta una decisione. Non potevano rendersi conto che ciò era valido solo per i biglietti disponibili su Viagogo. Per il Tribunale federale, i clienti erano così spinti ad un acquisto frettoloso.