Se è vero che il Ticino mette in bella mostra le sue meraviglie per attirare turisti elvetici e far fronte al periodo di crisi legato all’emergenza sanitaria per il coronavirus, è pure vero che la concorrenza non manca. In un’intervista al Blick, il direttore di Ginevra Turismo Adrien Genier ha infatti lanciato un appello a preferire la regione del Lemano, piuttosto che quella a sud della Alpi: «Non solo il Ticino - ha detto rivolgendosi ai potenziali turisti svizzero tedeschi -, anche noi vi amiamo. Dimenticate per una volta il Ticino, venite in Romandia, venite a Ginevra. Siamo pronti ad ospitare i turisti durante l’estate. Ce n’è per tutti». Tra le attrazioni su cui Ginevra punta per attirare visitatori vi sono la nuova spiaggia nel quartiere delle Eaux-Vives, inaugurata un anno fa e costata 61 milioni di franchi. «Una spiaggia da sogno, senza cani e pensata per le famiglie» commenta Genier, che sul piatto della bilancia pone anche diverse offerte e pacchetti per vacanze.