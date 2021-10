Non è rimasto più nulla. Solo una sigla. Anzi, un codice. Quello IATA che viene assegnato a ogni compagnia affinché i voli siano riconoscibili. Crossair aveva LX. Swiss, dal 2002, utilizza proprio quelle due lettere. LX, appunto. Nient’altro. Del vettore regionale, oggi, non c’è traccia. Già all’epoca del cosiddetto reverse takeover, ovvero quando Crossair rilevò gran parte delle attività di Swissair grazie alla regia del Consiglio federale e alla spinta di UBS e Credit Suisse, tutto cambiò dall’oggi al domani. «La narrazione riguardante quei giorni non è corretta né tantomeno equa» afferma con forza un ex capitano Crossair. «È un sentimento comune a molti di noi».

Le macchine NespressoQuel noi, vent’anni dopo la caduta di Swissair, è tornato a farsi sentire. Tramite i social. E a puntare il...