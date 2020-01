Per ostacoli sui binari la circolazione dei treni delle compagnie Appenzeller Bahnen e Zentralbahn è stato interrotto su alcune linee, tra cui quella del passo del Brünig (OW/BE) nei pressi del capoluogo obvaldese Sarnen. L’intensità del vento è bastata per indurre alla prudenza i responsabili di ferrovie e funivie nella regione di Grindelwald e Wengen, nell’Oberland bernese, che hanno sospeso il servizio.

Numerosi anche i disagi al traffico stradale. Il più rilevante ha riguardato l’autostrada A1, ad Oensingen (SO), in direzione di Zurigo, dove una raffica ha rovesciato un camion con rimorchio verso le 9.00. Il traffico ha potuto procedere solo sulla corsia di sorpasso e si è formata una colonna di quasi dieci chilometri, tra Wangen an der Aare (BE) e Oensingen.