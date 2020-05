Venti minorenni richiedenti l’asilo in cammino verso la Svizzera

Il trasferimento fa seguito ad un appello lanciato nel periodo pasquale da 110 fra organizzazioni umanitarie, associazioni, gruppi e Ong, che si erano rivolte al Consiglio federale e al Parlamento per chiedere l’evacuazione dei campi profughi in Grecia.

Il trasferimento dei richiedenti minorenni non accompagnati che hanno un legame famigliare in Svizzera è stato accordato nel quadro del sostegno alle autorità greche nel settore dell’asilo, scrive la SEM in una nota. Si tratta di 18 ragazzi e 5 ragazze d’età compresa tra i 10 e i 17 anni, perlopiù afgani, e di due cittadini della Repubblica Democratica del Congo.

I 23 minorenni saranno ora posti in quarantena per circa 14 giorni. Dopo il confinamento, saranno trasferiti nel Centro federale per richiedenti l’asilo (CFA) più vicino alla regione in cui vivono i loro familiari. E una volta terminata la procedura d’asilo, saranno assegnati ai Cantoni, che si occuperanno del loro collocamento e alloggio.