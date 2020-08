Un 30.enne nigeriano è finito in manette nel canton Zugo dopo che della droga è stata rinvenuta all’interno del suo corpo. Venti ovuli di una sostanza ancora indeterminata sono infatti stati trovati nell’intestino dell’uomo.

Il fatto risale a mercoledì, quando le guardie di confine hanno controllato l’africano su un treno in viaggio da Milano a Zurigo. Poiché risultato positivo al test antidroga rapido, il corriere è stato consegnato alla polizia di Zugo per ulteriori indagini, si legge in una nota odierna.