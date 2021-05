Quattro giovani di 15, 20, 21 e 23 anni sono rimasti feriti la notte scorsa in una rissa scoppiata a Basilea: due di loro sono stati accoltellati, uno dei quali (il 15.enne) con ferite che ne mettono in pericolo la vita.

Stando a quanto riferisce oggi la procura cantonale di Basilea Città, la polizia è stata allertata alle 2.00 per uno scontro che stava coinvolgendo una ventina di persone. Sono comparsi coltelli, spray urticanti e altri oggetti. I partecipanti ai tafferugli - che stando ai testimoni si esprimevano in tedesco standard, cioè non in dialetto svizzero tedesco - sono poi scappati. Nel frattempo è stato arrestato un 22.enne svizzero.