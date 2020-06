Nell’ambito dell’emergenza coronavirus, da metà febbraio la protezione civile ha prestato in totale circa 300.000 giorni di servizio in tutti i 26 Cantoni, principalmente per sostenere il sistema sanitario. L’impiego nazionale della protezione civile approvato dal Consiglio federale lo scorso 20 marzo si conclude il 30 giugno.

La protezione civile è stata dispiegata in vari Cantoni sin dall’inizio dell’emergenza coronavirus in febbraio. Il 20 marzo, il Consiglio federale ha decretato un impiego su scala nazionale. Le svariate richieste di sostegno e i relativi incarichi dati alla protezione civile sono stati gestiti dagli organi di condotta cantonali e regionali. In particolare, i militi della protezione civile hanno rafforzato le fila del personale sanitario e infermieristico negli ospedali e nelle case di riposo e di cura e le hanno sostenute nei compiti di assistenza, cernita e controllo degli accessi, di pulizia e disinfezione nonché di fornitura di materiale protettivo. La protezione civile ha allestito degli ospedali di emergenza, stazioni di diagnostica del coronavirus e hotline per la popolazione. Ha inoltre assunto il trasporto di persone e materiali.