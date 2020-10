Per affrontare la seconda ondata della pandemia servono misure di ammortamento sociale che garantiscano l’impiego e nel contempo accelerino la trasformazione verso un’economia verde. Lo ha affermato il presidente del partito ecologista svizzero Balthasar Glättli nel suo discorso all’assemblea dei delegati che si tiene oggi in modalità virtuale.

Non vi dovranno essere altri 1,88 miliardi di franchi per l’industria aerea senza requisiti vincolanti volti a garantire una trasformazione che tenga conto dei cambiamenti climatici, ha sottolineato il consigliere nazionale zurighese.

Glättli ha quindi proposto un programma di impulso verde e sociale costituto da tre pilastri: un’offensiva in materia di energia solare, con perlomeno un raddoppio del sostegno alle energie rinnovabili, oggi di 1,3 miliardi di franchi; un’offensiva formativa, con un programma di buoni federali per complessivi 500 milioni che permettano una riqualifica dei 150’000 disoccupati; e, terzo, un’offensiva nel campo delle cure e in quello della custodia dei bambini, ambiti in cui andrebbero iniettatati 2 miliardi, uno per ciascun segmento.