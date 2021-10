Settimana scorsa il Consiglio federale, per garantire il tempo sufficiente per la consultazione con i Cantoni e i partner sociali, aveva prorogato di dieci giorni, cioè fino al 10 ottobre, l’assunzione del costo dei tamponi. Oggi l’Esecutivo prenderà una decisione in questo senso e, secondo indiscrezioni trapelate dalle colonne dei quotidiani svizzero-tedeschi, i test dovrebbero tornare a essere a pagamento dall’11 ottobre, mentre dovrebbero rimanere gratuiti per i minori di 20 anni. Per chi invece ha ricevuto solo la prima dose di vaccino ed è in attesa di completare il ciclo, i test dovrebbero rimanere gratis fino alla fine di novembre. La conferenza stampa del Consiglio federale non inizierà prima delle 13.30.