Una netta maggioranza di elettori intende respingere l’Iniziativa per un’immigrazione moderata e accettare l’introduzione del congedo di paternità di due settimane, come pure l’acquisto di nuovi aerei da combattimento: è quanto emerge dal secondo sondaggio della SSR in vista della votazione del 27 settembre. Più incerto l’esito del voto sulla legge sulla caccia e sulle detrazioni fiscali per i bambini.

I fronti si stanno consolidando a pochi giorni dal voto popolare del 27 settembre. L’Iniziativa per un’immigrazione moderata (Iniziativa per la limitazione) dell’UDC non sembra convincere. Il 63% intende esprimere un «no» alle urne, in base al secondo sondaggio della SSR, realizzato dall’istituto gfs.bern. Il sondaggio rivela un’ampia disparità tra le regioni linguistiche: il 71% delle persone interrogate nella Svizzera francese intende bocciare l’iniziativa, contro il 61% nella Svizzera tedesca e il 49% nella parte di lingua italiana. In quest’ultima regione anche i sostenitori dell’iniziativa raggiungono il 49%, mentre gli indecisi sono scesi al 2%. «Questo significa che un sì nella Svizzera italiana è del tutto possibile», rilevano gli autori dell’inchiesta.