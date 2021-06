«La legge sul CO2 andava nella direzione sbagliata: prendeva di mira le persone e lasciava fuori i grandi inquinatori». È quanto sostiene Franziska Meinherz del comitato referendario per un’ecologia sociale, per il quale la politica ambientale deve andare di pari passo con quella sociale. «Questo risultato dimostra che la popolazione non vuole misure che rendano la vita quotidiana più costosa», ha affermato Meinherz, che fa anche parte dello Sciopero per il clima, all’agenzia Keystone-ATS. «Questa legge avrebbe definito la politica climatica per dieci anni e la Svizzera avrebbe continuato sulla sua traiettoria attuale», ha aggiunto. A suo avviso, per raggiungere la neutralità climatica nel 2030, bisogna prima occuparsi dei settori più inquinanti. Meinherz cita in particolare gli importatori di automobili, dato che la Svizzera è il paese europeo che importa più 4x4, e il settore finanziario. Quest’ultimo è responsabile di 22 volte più emissioni di CO2 della popolazione e dell’industria svizzera messe insieme, ha sottolineato.