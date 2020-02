(Aggiornato alle 13.30) - La Confederazione e i Cantoni non saranno obbligati a costruire più abitazioni a pigioni moderate. Secondo la prima proiezione dell’istituto gfs.bern, il 58% degli svizzeri respinge l’iniziativa dell’Associazione svizzera degli inquilini. Nei Grigioni l’iniziativa il testo è stata bocciato con il 67,5% dei voti. In Ticino, dopo lo spoglio di 109 comuni su 115, i no hanno raggiunto il 55,9%.