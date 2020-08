Il Governo intende inoltre adottare misure per frenare gli incidenti con le biciclette elettriche, che hanno registrato un forte incremento nel corso degli anni. Tra queste, da adottare a livello di ordinanza, figurano l’obbligo del casco e dei fari accesi anche di giorno per tutti gli utenti di e-bike. In futuro, inoltre, i modelli più potenti dovranno essere dotati di tachimetro per rispettare i limiti di velocità. È inoltre previsto un adeguamento a livello giuridico per quanto riguarda i veicoli a guida autonoma.