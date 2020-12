(Aggiornato alle 9.10) Avrebbe dovuto aspettare il 28 dicembre per un’eventuale nuova stretta, invece già oggi il Consiglio federale è chiamato a decidere sull’introduzione di nuove misure per far fronte alla crescita dei contagi. Provvedimenti urgenti sono stati invocati da più parti: Cantoni, ospedali e anche dalla task force. Stando a quanto anticipato da «Tages-Anzeiger» e «Blick», il consigliere federale Alain Berset sarebbe pronto a proporre nella seduta di oggi la chiusura di bar e ristoranti, per la durata di un mese. Il provvedimento scatterebbe martedì 22 dicembre e verrebbe allargato anche alle strutture per il tempo libero. Eccezioni sarebbero invece previste per i ristoranti al servizio degli ospiti degli alberghi e i take-away. Le misure, stando alla stampa svizzero-tedesca, non riguarderebbero invece i negozi.

I tre scenari proposti ai Cantoni

Il Consiglio federale ha sottoposto ai Cantoni tre scenari. Il primo scatterebbe se il valore Rt risultasse superiore a 1 per tre giorni o se i letti per la terapia intensiva fossero occupati per più dell’80% e prevede la chiusura degli esercizi di ristorazione. Non solo. Anche i centri ricreativi e sportivi dovrebbero chiudere completamente, così come le strutture culturali, ricreative e di intrattenimento. Questa sarebbe la soluzione a cui punta il ministro della Sanità Berset e che dovrebbe essere discussa nella seduta odierna con i colleghi di Governo.

Il secondo scenario - se il valore Rt supera l’1,1 o l’85% di letti in terapia intensiva risultassero occupati - prevede la chiusura di negozi e mercati nei fine settimana, una protezione rafforzata per i lavoratori considerati a rischio e l’invito alla popolazione a rimanere a casa. Infine, se il valore Rt fosse superiore a 1,2 o i letti per la terapia intensiva fossero occupati per più del 90%, entrerebbe in gioco il terzo pacchetto di misure, con la chiusura di tutti i negozi che vendono prodotti non essenziali.

Meno resistenza contro una stretta

La resistenza contro nuove restrizioni è inferiore a quella di una settimana fa. Ad esempio, la maggioranza dei direttori cantonali delle finanze appoggerebbe nuove misure, ha detto questa mattina il loro presidente Ernst Stocker (UDC/ZH) alla radio svizzero-tedesca SRF. «A causa della situazione pandemica e soprattutto dell’occupazione degli ospedali, dobbiamo prendere ulteriori misure», ha dichiarato Stocker. La salute della popolazione viene prima di tutto, ha aggiunto. Ha detto che la Svizzera ha un certo potenziale per resistere ai danni, a condizione che non durino troppo a lungo. Contrariamente ad una settimana fa, anche la commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) non si oppone ulteriormente a misure più incisive. In precedenza la commissione aveva inviato all’esecutivo una lettera in cui lo metteva in guardia contro un irrigidimento delle restrizioni. Il Consiglio federale ha comunque preso ulteriori provvedimenti. Questa volta non gli è stato chiesto di rinunciare ad altre misure, ha dichiarato Ruth Humbel (PPD/AG), presidente della CSSS-N. Nel frattempo, in considerazione del sovraccarico di lavoro degli ospedali e del crescente fattore di riproduzione, è aumentata la consapevolezza che la responsabilità deve essere lasciata alla Confederazione e ai Cantoni e che la Commissione della sanità non deve interferire, ha affermato. Un po’ meno concorde è l’Unione svizzera delle arti e mestieri (Usam). Secondo il suo presidente e consigliere nazionale Fabio Regazzi (PPD/TI) l’associazione delle piccole e medie imprese teme che vengano adottate misure senza conoscerne l’effettivo risultato. Comunque, «come abbiamo scritto nella lettera all’esecutivo, possiamo immaginare un certo irrigidimento».

