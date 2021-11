I Cantoni e gli assicuratori malattie dovrebbero poter scambiare più facilmente i dati degli assicurati. Il Consiglio federale ha avviato la consultazione per modificare in questo senso la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal). Il progetto prevede di instaurare uno scambio elettronico di dati tra autorità cantonali e casse malati istituendo una procedura uniforme. Inoltre, si intende includere nella compensazione dei rischi gli assicurati residenti all’estero, ha indicato il Governo in una nota odierna.

Nel sistema sanitario, l’accesso a dati affidabili è importante sia per i Cantoni sia per gli assicuratori malattie. Le autorità cantonali, secondo l’esecutivo, hanno il dovere di verificare il rispetto dell’obbligo di assicurazione e le casse malati necessitano di dati costantemente aggiornati per trasmettere, in particolare, le fatture dei premi agli assicurati. Attualmente gli assicuratori possono ottenere informazioni dai Cantoni soltanto a condizioni restrittive.

Due mozioni parlamentari

Come detto, il progetto di modifica della LAMal, che risponde a due mozioni parlamentari, prevede di introdurre una procedura uniforme di scambio di dati tra i Cantoni e gli assicuratori sul modello esistente nell’ambito della riduzione dei premi.

Il domicilio degli assicurati farà parte delle informazioni oggetto dello scambio. Si tratta infatti di un’informazione importante per la presa a carico della quota-parte cantonale delle prestazioni ospedaliere. L’obiettivo è altresì di evitare i casi di doppia assicurazione.

Assicurazione residenti all’estero

La compensazione dei rischi è un meccanismo che permette di ristabilire un equilibrio finanziario tra le casse malati e quindi di evitare la selezione dei rischi livellando le differenti strutture di rischio degli assicuratori, precisa ancora il comunicato.

Il progetto di modifica della LAMal posto in consultazione prevede di includere nella compensazione dei rischi anche gli assicurati residenti all’estero e assoggettati all’obbligo di assicurazione in Svizzera. Si tratta per esempio dei frontalieri, dei pensionati e dei membri della loro famiglia senza attività lucrativa nonché dei lavoratori distaccati. Nel 2019 erano 131’000 e il loro numero è in costante aumento. Attualmente queste persone residenti all’estero non sono considerate nella compensazione dei rischi.

Escludere certi assicurati

Gli assicuratori potranno infine escludere dal loro effettivo gli assicurati che non riescono più a contattare da un certo periodo di tempo. Attualmente essi devono mantenere questi assicurati nel proprio effettivo e versare tasse di rischio pur non riscuotendo i premi.

