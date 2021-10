Il consigliere federale Alain Berset, capo del Dipartimento federale dell’Interno, illustra le nuove decisioni del Governo in materia di coronavirus. Il Consiglio federale intende concedere alle persone guarite - anche se non possono dimostrarlo con un test PCR positivo, ma solo con un sierologico - l’accesso agevolato a un certificato sanitario da impiegare unicamente in Svizzera. Discussa a Berna anche la revoca dell’obbligo di pass, ma dato il «numero costante di nuove infezioni, della variante Delta altamente contagiosa e del tasso relativamente basso di immunizzazione della popolazione, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che i rischi di un allentamento dei provvedimenti sono ancora troppo elevati».

LA CONFERENZA STAMPA

«Il Consiglio federale ha affrontato la questione del certificato COVID», comincia Berset, «affrontando due domande: quando togliere l’obbligo di certificato COVID e come facilitare l’accesso al pass per chi è guarito». Il capo del Dipartimento federale dell’Interno ha spiegato: «La situazione epidemiologica è relativamente stabile ma fragile. In alcuni cantoni, pur con le misure attuali, il tasso di riproduzione è superiore a 1 e il numero di nuovi casi è dunque in aumento. Non revocheremo l’obbligo del certificato finché non ci sarà più la minaccia di un sovraccarico degli ospedali. La situazione sarà rivalutata a metà novembre».

Berset ha preso le esperienze di altri Paesi come esempio: «In Israele e nei Paesi Bassi, il numero di casi è aumentato rapidamente dopo la revoca delle misure e ciò e ha portato a un carico molto elevato sugli ospedali. In entrambi i Paesi, il tasso di copertura delle vaccinazioni all’epoca era simile a quello attuale della Svizzera. In altri Paesi dove il tasso di vaccinazione era più alto e le misure sono state revocate, si è registrato un aumento del numero di nuovi casi ma non dei ricoveri. Ci saranno sempre dei casi: ma con un alto tasso di vaccinazione il sistema sanitario è meno a rischio. Questo è il punto cruciale».

Berset ha poi parlato dei cambi di strategia per i guariti: «Per chi è guarito dopo aver ottenuto un test PCR positivo, la durata del certificato COVID sarà esteso da 6 mesi a un anno. La novità è che a chi sarà in grado di dimostrare di essere guarito in base a un test sierologico, sarà concesso un certificato COVID ‘‘svizzero’’ (valido solo sul territorio elvetico) della durata di 90 giorni».

«Soluzione ragionevole»

Secondo Alain Berset, non è possibile garantire alle stazioni sciistiche un inverno senza certificato. Ma la soluzione adottata dai gestori degli impianti, almeno per ora, è buona. L’Associazione Funivie Svizzera martedì ha annunciato che in un primo momento non ci sarà l’obbligo di certificato sulle piste. Come per il trasporto pubblico, però, nelle cabine e negli spazi chiusi, le maschere saranno obbligatorie. Per Berset la proposta è «assolutamente ragionevole». Lo scorso inverno, l’esperienza fatta con le stesse misure era buona, ma «non si può mai dare una garanzia per quello che si applicherà durante l’inverno», ha avvertito il consigliere federale.

Se la situazione dovesse rimanere così com’è, sarebbe possibile superare l’inverno con la soluzione comunicata dagli impianti di risalita, come delineato dal settore, ha aggiunto Patrick Mathys, dell’UFSP.

Terrazze aperte a tutti

Per il resto delle strutture vigono le stesse regole come a valle. All’interno dei ristoranti vige l’obbligo del pass sanitario, ha ricordato Berset, mentre sulle terrazze no.

Aperta la fase di domande dei giornalisti

- Qual è lo scenario previsto da Berna per la revoca delle misure?

«Questa pandemia è causa di incertezza, ma è il rischio per il sovraccarico delle strutture sanitarie ad essere il fattore decisivo», risponde Berset, sottolineando: «La situazione attuale non è paragonabile a quella di un anno fa: all’epoca i ristoranti erano chiusi e gli eventi non praticabili».

- Finora il Governo federale aveva dubitato della validità dei test sierologici. Perché questo cambio di strategia e il loro utilizzo per questo nuovo tipo di certificato?

La parola è data a Michael Anderegg e Patrick Mathys, dell’Ufficio federale della sanità: «Abbiamo stabilito che con la guarigione dalla malattia, la protezione dovrebbe essere sufficiente: solo i test approvati da Swissmedic potranno essere utilizzati».

- I test sierologici dovranno essere pagati?

«Sì, i test sierologici per dimostrare di essere guariti dalla COVID-19 saranno a carico della popolazione, e il loro costo medio è di circa 70 franchi», risponde Berset.

- La durata del certificato COVID per chi è guarito è stata estesa. Sarà così anche per chi è stato vaccinato? Servirà un richiamo?

«Con ogni probabilità Swissmedic aprirà presto alla vaccinazione di richiamo», spiega Berset. «Al momento ha senso solo per le persone immunodepresse». «È difficile al momento dire a quali gruppi un richiamo sarà raccomandato», ha continuato Patrick Mathys.

IL COMUNICATO STAMPA

Il Consiglio federale intende concedere alle persone guarite l’accesso agevolato a un certificato sanitario da impiegare unicamente in Svizzera. Nella sua seduta odierna ha perciò avviato la consultazione su un «certificato COVID svizzero› e discusso una revoca parziale dell’obbligo del certificato. In considerazione della fine delle vacanze autunnali, della stagione fredda ormai alle porte, del numero costante di nuove infezioni, della variante Delta altamente contagiosa e del tasso relativamente basso di immunizzazione della popolazione, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che i rischi di un allentamento dei provvedimenti sono ancora troppo elevati. Per proteggere le strutture sanitarie da una nuova forte ondata epidemica, intende per ora mantenere in vigore l’obbligo del certificato e riesaminare la situazione a metà novembre.

Il Consiglio federale intende concedere a diversi gruppi di persone un accesso agevolato al certificato sanitario introducendo un ‹certificato COVID svizzero› che sarà valido unicamente in Svizzera. Con questa proposta, in consultazione fino al 26 ottobre, l’Esecutivo intende inoltre dare seguito a numerose richieste avanzate nella sessione autunnale del Parlamento. La decisione definitiva è prevista il 3 novembre.

Accesso agevolato al certificato con il test per gli anticorpi

Attualmente, il certificato COVID può essere rilasciato a persone che possono provare di essere guarite dalla malattia soltanto sulla base di un test PCR risultato positivo. In futuro devono poter essere rilasciati certificati COVID svizzeri anche a persone che possono provare la guarigione sulla base di un test per gli anticorpi (test sierologico) positivo, effettuato a proprie spese. La validità di questi certificati sarà limitata a 90 giorni.

Nello stesso tempo, la durata di tutti i certificati di guarigione rilasciati finora sulla base di un test PCR sarà raddoppiata, passando da 180 a 365 giorni. Secondo i dati attualmente disponibili, la guarigione dalla COVID-19 offre una protezione sufficiente contro i rischi di decorso grave e ospedalizzazione in caso di una nuova infezione. Dato che nell’UE i certificati per le persone guarite sono validi, salvo poche eccezioni, soltanto 180 giorni, anche il certificato di guarigione dalla COVID-19 con una validità prolungata è previsto unicamente per l’impiego sul territorio svizzero.

Accesso agevolato per le persone che non possono farsi vaccinare o testare

Già oggi, chi per motivi medici non può farsi vaccinare o testare ha la possibilità di accedere a strutture e manifestazioni con obbligo del certificato COVID. In futuro, tuttavia, anche queste persone devono poter ottenere un certificato COVID svizzero in forma leggibile elettronicamente con durata di validità di 365 giorni.

Accesso agevolato per i turisti

Attualmente un certificato COVID valido in Svizzera e nell’UE è rilasciato soltanto ai turisti a cui è stato somministrato all’estero un vaccino omologato da Swissmedic o autorizzato dall’Agenzia europea per i medicinali. Per sostenere l’economia e il turismo, in futuro tutti i turisti vaccinati all’estero con un prodotto approvato dall’OMS avranno accesso al certificato svizzero. Attualmente questa agevolazione riguarda i vaccini Sinovac e Sinopharm. La validità sarà limitata a 30 giorni e soltanto al territorio svizzero.

Discussione sulla revoca dell’obbligo del certificato COVID

Nella sua seduta, il Consiglio federale ha discusso a lungo anche della revoca dell’obbligo del certificato. Il Governo intende allentare l’obbligo del certificato quando gli ospedali non rischieranno più il sovraccarico, indipendentemente dal tasso di copertura vaccinale e conformemente al modello a tre fasi. Tuttavia, a seguito di un’analisi approfondita dei rischi epidemiologici, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che attualmente anche una revoca parziale dell’obbligo del certificato comporterebbe rischi troppo elevati per il sistema sanitario. L’obiettivo rimane quello di contenere il più possibile nuove ondate per evitare il sovraccarico degli ospedali.

Nuovo aumento dei casi

Il 10 settembre scorso, il Consiglio federale aveva esteso l’obbligo del certificato in quanto gli ospedali avevano raggiunto la soglia critica di occupazione. Da allora, la situazione epidemiologica si è allentata. I casi, i ricoveri e il tasso di occupazione dei letti nei reparti di terapia intensiva con pazienti COVID-19 sono diminuiti. Tuttavia, nonostante il bel tempo autunnale e le vacanze, si assiste da alcuni giorni a una stagnazione. In diversi Cantoni i contagi hanno già ripreso a salire ed è difficile prevedere come evolverà la situazione. Nelle prossime settimane non è escluso un nuovo aumento dei contagi, visto che la popolazione passerà più tempo al chiuso e le vacanze autunnali stanno per finire.

Decorso più grave della malattia con la variante Delta

A tutto questo si aggiunge che la variante Delta è molto più contagiosa delle varianti precedenti e può portare a un decorso più grave della malattia. Dato che le persone infette necessitano più spesso e più a lungo di cure intensive, gli ospedali sono maggiormente sotto pressione, come è stato il caso alla fine dell’estate, quando il carico di lavoro è aumentato in poco tempo costringendo molte strutture a rimandare diversi interventi. Anche se la crescente immunizzazione della popolazione contribuisce a frenare la circolazione del virus, la percentuale delle persone vaccinate è ancora troppo bassa per prevenire ulteriori ondate.

Invito alla prudenza

Nella sua analisi il Consiglio federale ha tenuto conto delle esperienze in altri Paesi. Ad esempio, in Israele e nei Paesi Bassi i casi sono aumentati rapidamente dopo l’allentamento dei provvedimenti mettendo sotto pressione gli ospedali. In entrambi i Paesi, il tasso di copertura vaccinale al momento delle riaperture era simile a quello registrato attualmente in Svizzera.

Per queste ragioni, il Consiglio federale preferisce attendere prima di revocare parzialmente l’obbligo del certificato e monitorare l’evoluzione epidemiologica nelle prossime settimane. A metà novembre, quando si potranno valutare gli effetti delle temperature più fredde e della fine delle vacanze autunnali, procederà a una nuova analisi della situazione.

