Mercoledì il Consiglio federale ha abolito l’obbligo del telelavoro, cedendo anche alla forte pressione delle organizzazioni economiche. Ora però le aziende si prendono il loro tempo nel far tornare i loro dipendenti in ufficio: sempre che vogliano davvero farlo.

«La creatività e l’innovazione hanno bisogno di incontri organizzati e di scambi spontanei in presenza», sosteneva per esempio Economiesuisse. Ma se si chiede ai grandi datori di lavoro pochi stanno facendo effettivamente uso della parziale libertà riconquistata, soprattutto per quanto riguarda gli incontri faccia a faccia menzionati dalla federazione delle imprese. «Gli incontri e gli eventi, così come i corsi di formazione, si svolgono ancora virtualmente dove possibile», fa sapere ad esempio la Posta.

Anche Credit Suisse raccomanda ai suoi dipendenti di continuare a fare a meno delle riunioni fisiche. Il concorrente Raiffeisen è ancora più risoluto: «gli incontri devono essere evitati per quanto possibile», dice.

La gran parte delle aziende interpellate dall’agenzia Awp non vedono l’abolizione dell’obbligo del telelavoro come un incentivo a riportare il personale in ufficio. Al contrario, sottolineano che c’è ancora una raccomandazione da seguire. «Anche se l’obbligo dell’home office non è più in vigore, raccomandiamo ancora ai nostri dipendenti di lavorare da casa», scrive per esempio Swisscom. E lo stesso fanno molti altri.

È inoltre probabile che anche quando il governo, in un prossimo passo, toglierà la raccomandazione, non tutti torneranno alle scrivanie aziendali. Tutt’altro: questo perché molti datori di lavoro hanno scoperto durante la pandemia che i loro dipendenti sono felici di lavorare da casa e che la loro produttività non ne risente per nulla.

Presso UBS, per esempio, il telelavoro «continuerà a svolgere un ruolo importante», secondo una portavoce. Sondaggi interni avevano mostrato che i dipendenti della banca volevano un modello ibrido in futuro. L’istituto ha preso sul serio queste indicazioni e quindi in futuro offrirà un mix di lavoro in loco e dal proprio domicilio. «Questo ci renderà anche più attraente come datore di lavoro e interessante per una gamma più ampia di candidati, per esempio genitori che lavorano o persone in formazione», ha detto la portavoce.

Modelli flessibili sono emersi anche presso molti altri grandi gruppi durante la pandemia, per esempio Credit Suisse, Raiffeisen, Novartis e Swisscom. I programmi, che hanno nomi quali «The Way We Work», «FlexWork» o «Choice with Responsibility», prevedono che i dipendenti che non sono legati a un luogo di lavoro specifico possono, in accordo con i loro superiori, rimanere una parte del tempo a casa, di solito per un massimo dell’80%. Altre aziende avevano modelli simili anche prima della pandemia.

Anche se fra il personale in generale non si spinge per tornare nei grandi edifici aziendali i corridoi, gli uffici e le sale da caffè dovrebbero presto diventare di nuovo più frequentati. Questo perché mentre ci sono i lupi solitari, che nel lavorare da casa sono nel loro elemento, non mancano anche coloro che vogliono finalmente tornare a incontrare i loro colleghi.

«I dipendenti di Zurich Svizzera non vedono l’ora di tornare presto sul posto di lavoro volontariamente e temporaneamente», scrive un addetto stampa dell’assicuratore, che conosce modelli di lavoro ibridi dal 2015. E una portavoce di Novartis affronta un altro problema: non tutti a casa hanno un ufficio ben attrezzato o possono lavorare indisturbati: chi è in condizioni difficili è contento di poter tornare in ufficio.

