Come alla Camera dei cantoni, anche al Nazionale ha fatto discutere una proposta della sinistra di estendere l’aiuto alle case di cura e per anziani, come richiesto anche da diverse organizzazioni del settore. Léonore Porchet (Verdi/VD) ha affermato che la situazione del personale nelle case di riposo è estremamente tesa e già sono impiegati volontari, di membri della protezione civile e del servizio civile.

«L’esercito è l’ultima risorsa», non deve essere sovraccaricato per compiti che possono svolgere altre organizzazioni, ha replicato Thomas Hurter (UDC/SH), come altri oratori borghesi. Amherd ha da parte sua rilevato che i civilisti sono meglio formati per questo contesto. Inoltre sono state inasprite le regole per la sussidiarietà, in modo da non chiamare inutilmente militari, che devono lasciare il proprio lavoro, con tutte le difficoltà del caso per i datori di lavoro. La proposta è stata bocciata con 112 voti a a 53 e 4 astensioni.