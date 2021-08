Garantire il coordinamento delle assicurazioni sociali tra Svizzera e Regno Unito anche dopo la Brexit. È l’obiettivo di una convenzione approvata oggi dal Consiglio federale. Dopo la consultazione delle competenti commissioni parlamentari, sarà già applicata provvisoriamente. Entrerà in vigore dopo il via libera da parte dei parlamenti dei due Stati.

La nuova convenzione garantisce un’ampia parità di trattamento tra gli assicurati e un accesso facilitato alle prestazioni di sicurezza sociale, precisa il governo in una nota, aggiungendo che evita la sovrassicurazione e le lacune assicurative per le persone che entrano in contatto con i sistemi di sicurezza sociale dei due Paesi e facilita l’impiego temporaneo di lavoratori di uno Stato nell’altro.