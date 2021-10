Swissmedic ha dato oggi il via libera a una terza dose di vaccino per le persone immunodepresse o particolarmente a rischio. I preparati considerati sono quelli di Moderna e Pfizer/BioNTech, precisa una nota odierna dell’Autorità svizzera per l’omologazione e il controllo dei medicamenti. Il benestare di Swissmedic giunge dopo un accurato esame delle richieste di autorizzazione per i preparati di Moderna (Spikevax®) e Pfizer/BioNTech (Comirnaty®).

I dati scientifici disponibili mostrano che le persone vaccinate sono molto ben protette contro la forme gravi della COVID-19. Tuttavia, alcuni studi indicano che la protezione vaccinale può indebolirsi leggermente con il passare del tempo, in particolare nelle persone più anziane. L’UFSP e la CFV raccomandano pertanto la vaccinazione di richiamo per tutte le persone con più di 65 anni, da somministrare al più presto sei mesi dopo la vaccinazione completa. La raccomandazione vale soprattutto per i residenti nelle case per anziani e nelle case di cura e per le persone a partire dai 65 anni con gravi patologie preesistenti. Tra le persone particolarmente a rischio, questi gruppi sono quelli che più rischiano di ammalarsi gravemente.

Una dose di richiamo dovrebbe garantire alle persone prese in considerazione un prolungamento dell’effetto protettivo ottenuto con la prima vaccinazione. Nuovi studi hanno mostrato, secondo Swissmedic, che una dose supplementare di vaccino può infatti far crescere il numero di anticorpi contro la COVID-19, in particolare tra i pazienti con un sistema immunitario indebolito. Anche persone appartenenti a gruppi a rischio possono approfittarne.

Entrambi i vaccini vengono somministrati per via intramuscolare durante un primo ciclo di vaccinazioni con due dosi a intervallo di 3 settimane (Comirnaty, 2 dosi da 0,3 ml) e un mese (Spikevax, 2 dosi da 0,5 ml). Una terza vaccinazione almeno 6 mesi dopo la seconda dose consente di mantenere la protezione contro la malattia da COVID-19 nelle persone anziane o nei pazienti a rischio.

La vaccinazione di richiamo (booster) con Comirnaty (Pfizer) prevede la stessa dose delle prime due vaccinazioni (0,3 ml), mentre quella con il vaccino anti-COVID-19 Spikevax (Moderna) prevede metà dose (0,25 ml).

Sistema immunitario indebolito: tre dosi

Alle persone immunodepresse con una risposta immunitaria soppressa (per esempio i riceventi di trapianti di organi o pazienti oncologici) che dopo due vaccinazioni hanno sviluppato solo una risposta immunitaria lieve o nessuna contro il coronavirus SARS-CoV-2, può essere somministrata, almeno 28 giorni dopo la seconda, una terza dose dello stesso dosaggio. Dose che rientra pertanto nell’immunizzazione di base («vaccinazione primaria»). I dati di uno studio clinico con partecipanti che avevano subito un trapianto di organo hanno mostrato che la terza dose migliora la risposta immunitaria rispetto a quella del gruppo di controllo (placebo).

Uso e sicurezza dei vaccini

Sulla base della modifica delle informazioni sui farmaci da parte di Swissmedic, la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) sta definendo le raccomandazioni di vaccinazione per le terze dosi dei vaccini anti-COVID-19. Swissmedic continua a monitorare attentamente i benefici e i rischi dei vaccini per prevenire la malattia da coronavirus in Svizzera e a livello internazionale.

La fornitura di vaccini è assicurata

«La Svizzera dispone di vaccini sufficienti per offrire nel 2021 e nel 2022 la vaccinazione di richiamo a tutte le persone per le quali è raccomandata e per vaccinare tutti coloro che non lo sono ancora», assicura l’UFSP. Le prime vaccinazioni di richiamo saranno somministrate probabilmente nelle case per anziani (dove le prime dosi sono state somministrate a partire dal 4 gennaio 2021). Inoltre, per impedire la diffusione del virus nelle case di cura e per anziani ed evitare di mettere a rischio le persone più anziane, la prima e la seconda vaccinazione dovranno essere nuovamente offerte a tutti i residenti e i collaboratori di questi istituti che finora non si sono ancora fatti vaccinare.

La conferenza stampa

La consueta conferenza stampa da Berna con gli esperti, quest’oggi è iniziata con un’analisi dei dati di contagio: «Se la situazione era un po’ migliorata, ora i casi sono in aumento», ha dichiarato Patrick Mathys, capo della sezione Gestione delle crisi e cooperazione internazionale dell’UFSP. Il virus circola soprattutto tra i giovani. «La situazione resta tesa. Solo in due cantoni il tasso di riproduzione Re è ancora inferiore all’1 (la media svizzera è dell’1,24%). E il tasso di vaccinazione è diminuito». Tanja Stadler, presidente della task force scientifica COVID-19 della Confederazione, ha avvertito: «Attualmente sono in fase di aumento anche i ricoveri legati al coronavirus. Dati che possono essere tenuti sotto controllo solo con i vaccini. E somministrando la vaccinazione di richiamo alle persone anziane, si potranno evitare tra otto ricoveri su dieci».

Attualmente, ogni giorno vengono ricoverate dalle 15 alle 20 persone a causa della COVID, l’età media è di 57 anni. Oltre 100 persone si trovano in cure intense, mentre il numero di decessi rimane basso (3-4 al giorno). Al momento, in media vengono vaccinate 19 mila persone al giorno, «un valore troppo basso» secondo Mathys per pensare a un allentamento delle restrizioni in vigore.

«La protezione al 100% dal contagio non è garantita né con la seconda né con la terza dose», ha aggiunto Claus Bolte, capo della sezione autorizzazioni presso Swissmedic. Che ha però aggiunto: «Il 90% assicurato a chi è vaccinato è comunque un’ottima percentuale». Inoltre, Bolte ha spiegato che in altri Paesi le decisioni sulla dose di richiamo sono arrivate prima anche a causa di «pressioni politiche», mentre Swissmedic è «indipendente» dalla politica. Christoph Berger, della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV), ha ricordato che «la vaccinazione di richiamo al momento sarà disponibile, presumibilmente da metà novembre, solo per le persone anziane e a rischio» (tra i quali non sono inclusi gli operatori sanitari). «Non è previsto un ‘‘richiamo generale’’. Ora la priorità resta vaccinare chi non lo è ancora».

Per quanto riguarda la validità dei certificati COVID, «al momento non verrà estesa» ha aggiunto Mathys. «Cosa succederà alla scadenza del certificato, verrà deciso al momento opportuno. Qualora si appurerà che la protezione vaccinale ha durata maggiore ai 12 mesi, il periodo di validità potrà essere modificato».

Tanja Stadler ha sottolineato che la dose di richiamo è stata decisa poiché si è notato, per la Svizzera, che il tasso di copertura in ottobre è sceso tra gli ultra ottantenni al 73-87%, rispetto all’89-94% del mese precedente. Si presume che ciò accadrà anche tra le persone dai 65 anni: una terza dose potrebbe evitare da 10 a 20 mila ricoveri.

Quanto alla nuove varianti, in particolare la Delta plus, in Svizzera è stata osservata una cinquantina di volte negli ultimi due mesi. Non sembra in grado di aggirare le difese immunitarie generate dal vaccino, anche se più contagiosa.

©CdT.ch - Riproduzione riservata