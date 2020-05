Via libera alla nuova uscita di Sigirino, lungo l’A2. Il Consiglio federale ha approvato oggi il progetto generale dello svincolo autostradale che mira a rendere definitiva la struttura provvisoria realizzata per il cantiere della galleria ferroviaria di base del Ceneri. L’opera sarà pronta nel 2027.

La nuova infrastruttura permette di sgravare la strada cantonale e gli svincoli di Rivera e Lugano Nord. La rete principale nell’area della valle del Vedeggio verrà così utilizzata in modo più efficiente. A guadagnarci sarà la popolazione residente che beneficerà di una migliore qualità di vita.

L’opera prevede un collegamento sopraelevato fra entrate e uscite autostradali, oltre a un allacciamento alla rete cantonale in corrispondenza del nucleo di Sigirino. È inoltre prevista una rampa per permettere ai mezzi di manutenzione e soccorso l’accesso all’autostrada in caso di incidente.