Via libera dell’UE al certificato COVID elvetico

Atteso con ansia, è finalmente giunto oggi il benestare della Commissione europea al Certificato COVID svizzero. Lo hanno comunicato le autorità di Bruxelles. Grazie a questa decisione, il certificato emesso in Svizzera sarà valido in tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

Il riconoscimento da parte europea del certificato svizzero dovrebbe facilitare gli spostamenti delle persone residenti nella Confederazione attraverso il vecchio continente. In pratica, i titolari di un certificato svizzero potranno viaggiare all’interno dell’UE alle stesse condizioni dei titolari di un certificato COVID UE.

Da venerdì 9 luglio, coloro che desiderassero recarsi in un Paese UE, in Norvegia o in Islanda dovranno mostrare alla dogana il Certificato COVID, ottenibile sia in forma cartacea che elettronica. Grazie al codice QR è possibile sapere se una persona è stata vaccinata, si è sottoposta a un test anticovid o è guarita dal virus. Oltre al certificato dovrà essere mostrato un documento di identità.

La Svizzera è il primo paese non UE a essere integrata nella piattaforma del certificato COVID europeo.

Benché gli spostamenti vengano agevolati, rimangono ancora degli ostacoli dal momento che rimangono in vigore i provvedimenti ad hoc adottati da vari Paesi. In Europa, per esempio, non si è raggiunta un’intesa sulla validità del test PCR. Oltre a ciò le regole divergono sul momento in cui una persona vaccinata può essere considerata del tutto «sicura».

Per viaggiare in alcuni Paesi è anche necessario riempire il formulario denominato «Passenger Locater Form» che consente di rintracciare i viaggiatori (per maggiori informazioni: reopen.europa.eu).

©CdT.ch - Riproduzione riservata