Via libera di Swissmedic al medicamento contro la COVID-19

Swissmedic, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, ha deciso di omologare temporaneamente in Svizzera un trattamento per la COVID-19 a base di anticorpi monoclonali antivirali: si tratta del Regkirona di iQone Healthcare Switzerland.

Lo indica oggi l’ente in una nota. Il concentrato per soluzione per infusione Regkirona è indicato per il trattamento di adulti affetti da COVID-19, se non è necessaria un’ossigenoterapia o un’ospedalizzazione e se esiste un elevato rischio di sviluppare un decorso grave.

Swissmedic precisa che Regkirona dovrebbe essere usato secondo le raccomandazioni ufficiali e tenendo conto dei dati epidemiologici locali sulle varianti di SARS-CoV-2 in circolazione. Il medicamento contiene l’anticorpo regdanvimab e viene somministrato per via endovenosa. La preparazione e la somministrazione devono essere effettuate e monitorate da un operatore sanitario qualificato.

