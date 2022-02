Stadler Rail potrà fornire 186 treni a due piani alle Österreichische Bundesbahnen (ÖBB): dopo le incertezze legate a una firma digitale ritenuta non valida, la Corte amministrativa di Vienna ha dato, come ultima istanza, il via libera alla commessa miliardaria. Lo annuncia oggi il costruttore ferroviario turgoviese.