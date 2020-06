Gli svizzeri che si recassero all’estero e dovessero rimanere bloccati a causa di misure legate alla Covid-19 devono organizzarsi per conto proprio. La Confederazione non prevede più voli di rimpatrio.

Chiunque volesse recarsi all’estero deve sapere che l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e il DFAE sconsigliano ancora i viaggi non urgenti, ad eccezione di quelli con destinazione Germania, Francia e Austria. La crisi del Covid-19 non è stata ancora superata in molte regioni e Paesi e non si può escludere una seconda ondata pandemica, ha aggiunto il portavoce.