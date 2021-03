Vi proponiamo di seguito le liste dei Paesi in cui attualmente è permesso entrare senza sottoporsi a una quarantena, quelli che prevedono invece di presentare un test negativo al coronavirus, quelli che impongono una quarantena diretta e infine quelli in cui non si può proprio entrare. Le regole sono quelle valide oggi, 14 marzo, ma come sappiamo, vengono spesso modificate. Chi intendesse recarsi in uno di questi posti deve quindi comunque informarsi riguardo alle condizioni vigenti al momento del viaggio.